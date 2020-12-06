Уилдер — о поражении «Лестеру»: сегодня мы выстрелили себе в ногу

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).
«Лестер» воспользовался своими шансами, мы — нет. Если вы совершаете ошибки в жизненно важных моментах в самом конце матча, то обязательно будете наказаны.
Сегодня мы сами себе выстрелили в ногу. Мы делали это и на прошлой неделе. В некотором роде мы делаем это весь сезон.
Если ты не будешь рисковать, то окажешься в том же положении, что и мы. Мы заслуживаем того, чтобы быть на последнем месте в таблице из-за таких моментов, которые вы видели сегодня.
Мы будем до самого конца бороться за то, чтобы остаться в английской Премьер-лиге", — приводит слова главного тренера «клинков» BBC.
Видео победного гола «Лестера»
Подопечные Криса Уилдера набрали одно очко и занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (21) — на третьем месте.
- 6 декабря 2020
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