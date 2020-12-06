Уилдер — о поражении «Лестеру»: сегодня мы выстрелили себе в ногу

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2).



«Лестер» воспользовался своими шансами, мы — нет. Если вы совершаете ошибки в жизненно важных моментах в самом конце матча, то обязательно будете наказаны.



Сегодня мы сами себе выстрелили в ногу. Мы делали это и на прошлой неделе. В некотором роде мы делаем это весь сезон.



Если ты не будешь рисковать, то окажешься в том же положении, что и мы. Мы заслуживаем того, чтобы быть на последнем месте в таблице из-за таких моментов, которые вы видели сегодня.



Мы будем до самого конца бороться за то, чтобы остаться в английской Премьер-лиге", — приводит слова главного тренера «клинков» BBC.

Видео победного гола «Лестера»

Подопечные Криса Уилдера набрали одно очко и занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (21) — на третьем месте.