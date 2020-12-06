Гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 24-й минуте — нападающий «лис» Айосе Перес забил свой первый мяч в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео первого гола в матче

Хозяева отыгрались через две минуты. Полузащитник Джон Ландстрём от угла поля навесил к линии вратарской, где шотланский нападающий Оливер Макбарни выиграл верх и головой направил мяч под самую штангу.

Видео гола Макбарни

Окончательный счёт был установлен на 90-й минуте. Джейми Варди убежал на рандеву с голкипером хозяев и уверенно переиграл Арона Ремсдейла.

Видео победного гола «Лестера»

Подопечные Брендана Роджерса набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.