Гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 24-й минуте — нападающий «лис» Айосе Перес забил свой первый мяч в нынешнем сезоне АПЛ.
Хозяева отыгрались через две минуты. Полузащитник Джон Ландстрём от угла поля навесил к линии вратарской, где шотланский нападающий Оливер Макбарни выиграл верх и головой направил мяч под самую штангу.
Окончательный счёт был установлен на 90-й минуте. Джейми Варди убежал на рандеву с голкипером хозяев и уверенно переиграл Арона Ремсдейла.
Видео победного гола «Лестера»
Подопечные Брендана Роджерса набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.
- 6 декабря 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:33
-
18:23
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:39
-
17:35
-
17:26
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31