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Гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 24-й минуте — нападающий «лис» Айосе Перес забил свой первый мяч в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео первого гола в матче

Хозяева отыгрались через две минуты. Полузащитник Джон Ландстрём от угла поля навесил к линии вратарской, где шотланский нападающий Оливер Макбарни выиграл верх и головой направил мяч под самую штангу.

Видео гола Макбарни

Окончательный счёт был установлен на 90-й минуте. Джейми Варди убежал на рандеву с голкипером хозяев и уверенно переиграл Арона Ремсдейла.

Видео победного гола «Лестера»

Подопечные Брендана Роджерса набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Перес – 24'   1:1 Макбарни – 26'   1:2 Варди – 90'
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