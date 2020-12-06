Быстров — о Чалове: не идут удары — работай индивидуально, а не сиди с джойстиком в руках

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2).



«Я думаю, что тренер ищет какие-то ключики. Теперь Чалов сыграл на фланге. Но мы опять увидели, что он долго принимает решения, делая по 2-3 касания. Классный нападающий действует так — раз-два и гол. Игра-то простая.

Если у тебя не идут удары, нужно оставаться после тренировок и отрабатывать. Стой там и по 1000 ударов делай. 2-3 часа работай индивидуально, а не сиди с джойстиком в руках или на машине катайся по городу", — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Чалов вышел на поле на 62-й минуте встречи, результативными действиями не отметился. В нынешнем сезоне РПЛ Чалов сыграл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.