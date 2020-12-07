Нуну Эшпириту Санту: мы не смогли справиться с давлением «Ливерпуля»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).
«Сегодняшний результат — следствие нашего выступления в этом матче. Мы выступили не очень хорошо. Парни хорошо начали игру, но сегодня ни единой минуты мы не чувствовали себя в безопасности. Мы недостаточно хорошо владели мячом и не создавали опасных моментов у ворот „Ливерпуля“. Я думаю, что мы просто не смогли справиться с давлением мерсисайдцев.
Отсутствие Рауля Хименеса — это удар для нас. Но мы должны найти внутренние ресурсы, чтобы продолжать бороться в каждом матче.
Хорошо, что болельщики вернулись на матчи. Они всегда дают игрокам эмоции. Мы хотим, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны, и надеемся, что скоро и нам разрешат пускать фанатов на домашние матчи», — цитирует португальского специалиста BBC.
«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.
- 7 декабря 2020
-
00:47
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:07
- 6 декабря 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:43
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:45
-
22:25
-
22:23
-
22:18
-
22:06
-
22:02
-
22:02
-
21:50
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:05
-
20:53