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Нуну Эшпириту Санту: мы не смогли справиться с давлением «Ливерпуля»

Нуну Эшпириту Санту: мы не смогли справиться с давлением «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).

«Сегодняшний результат — следствие нашего выступления в этом матче. Мы выступили не очень хорошо. Парни хорошо начали игру, но сегодня ни единой минуты мы не чувствовали себя в безопасности. Мы недостаточно хорошо владели мячом и не создавали опасных моментов у ворот „Ливерпуля“. Я думаю, что мы просто не смогли справиться с давлением мерсисайдцев.

Отсутствие Рауля Хименеса — это удар для нас. Но мы должны найти внутренние ресурсы, чтобы продолжать бороться в каждом матче.

Хорошо, что болельщики вернулись на матчи. Они всегда дают игрокам эмоции. Мы хотим, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны, и надеемся, что скоро и нам разрешат пускать фанатов на домашние матчи», — цитирует португальского специалиста BBC.

«Ливерпуль» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэм Хотспур». «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте.

«Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и по очкам догнал «Тоттенхэм»
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