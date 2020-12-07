«Тоттенхэм» — «Арсенал». Видеообзор матча 11-го тура АПЛ

Состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Это уже четвёртый матч подряд в АПЛ для «Тоттенхэма», в котором «шпоры» оставляют свои ворота на замке. «Арсенал» в свою очередь выдал худший результат клуба в высшем английском дивизионе с сезона-1981/1982. Тогда у «Арсенала» было 12 очков после 11 туров.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» встретится с «Кристал Пэлас», а «Арсенал» сыграет с «Бёрнли». Оба матча пройдёт 13 декабря.