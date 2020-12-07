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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоялся 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 5:1.

В ролике показана разминка красно-белых, выход команды на поле, ключевые моменты встречи и эмоциональная реакция на них главного тренера Доменико Тедеско, а также радость футболистов после финального свистка.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

«Спартак», в 17 турах набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. ЦСКА, лидировавший вместе с сине-бело-голубыми и красно-белыми, в этом туре сыграл вничью и теперь отстаёт на два очка.

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