Сердар Азмун: «Зенит» будет играть с «Боруссией» на победу
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о предстоящем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«Конечно, турнирного значения нет, тем не менее мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.
О слабых сторонах соперника нам расскажет главный тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу рассуждать про слабые стороны «Боруссии», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
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