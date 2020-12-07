Сердар Азмун: «Зенит» будет играть с «Боруссией» на победу

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о предстоящем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».



«Конечно, турнирного значения нет, тем не менее мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.



О слабых сторонах соперника нам расскажет главный тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу рассуждать про слабые стороны «Боруссии», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».



Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится завтра, 8 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

«Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?» Азмун поспорил с корреспондентом о цвете мяча