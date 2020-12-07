Сердар Азмун: «Зенит» где-то недонастроился в ЛЧ. Уверен, в следующем году выступим лучше

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мыслями о неудачном выступлении команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые лишились шансов даже на третье место.



«Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году мы будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. Так получилось, что в некоторых матчах немножко недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше.



Что касается хет-трика в матче с «Уралом», для одного футболиста забить — очень важно. Месяц прошёл очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка — это самое главное», — цитирует Азмуна пресс-служба «Зенита».



Завтра, 8 декабря, «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск.

Сердар Азмун: «Зенит» будет играть с «Боруссией» на победу