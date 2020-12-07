Ассоциация профессиональных футболистов Англии осудила свист фанатов «Миллуолла»

Ассоциация профессиональных футболистов Англии выпустила заявление относительно ситуации с освистыванием фанатами «Миллуолла» футболистов, вставших на колено перед матчем» с «Дерби Каунти» (0:1) в 16-м туре Чемпионшипа.
«Решение вставать на колено после смерти Джорджа Флойда в США и глобальной волны поддержки движения BLM было принято игроками в знак солидарности и поддержки чернокожих людей, столкнувшихся с расизмом. Мы все видели, как игроки сталкивались с расистскими оскорблениями на поле и вне его. Это не политический вопрос, а вопрос прав человека.
PFA полностью поддерживает право игроков встать на колено, понимая при этом, что ответственность футбольных властей заключается в том, чтобы продолжать бороться с неравенством в футболе. Закрытые стадионы стали передышкой для игроков, получающих оскорбления на поле, хотя это не остановило подобные вещи в интернете.
Нарушители должны быть легко отслежены, учитывая ограничения стадиона. И мы призываем клуб действовать незамедлительно, чтобы определить ту часть болельщиков, которая освистала игроков. Хотя освистывание не является преступлением, но оно печальное признание отсутствия понимания и сочувствия к борьбе игроков против расизма и дискриминации», – говорится в заявлении на официальном сайте организации.
- 7 декабря 2020
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