«Сочи» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Сочи» и грозненского «Ахмата» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Руденко, Дуганджич.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Варданян.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Ильин, Швец, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.
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