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Защитник «Арсенала» Холдинг: мы огорчены тем, что подводим наших болельщиков

Защитник «Арсенала» Холдинг: мы огорчены тем, что подводим наших болельщиков
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Роб Холдинг после поражения в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) выразил разочарование положением «пушкарей» в турнирной таблице АПЛ.

«Игроков «Арсенала» очень расстраивает положение команды в турнирной таблице АПЛ. Пятнадцатое место — не та позиция, на которой мы хотим видеть команду. Игроки огорчены тем, что они подводят болельщиков. Мы должны изменить ситуацию и выиграть несколько следующих игр, чтобы подняться в верхнюю половину таблицы.

Во вчерашнем матче «Тоттенхэм» рискнул, потому и победил. Неважно, сколько мы совершили навесов в их штрафную, если в итоге у нас не получилось забить ни единого гола.

В каждом матче у нас есть шансы забить гол, но мы просто упускаем их. Может быть, первый гол, который мы забьём, раскрепостит команду и вернёт удачу на нашу сторону», — цитирует Холдинга Sky Sports.

В 11 матчах английской Премьер-лиги «канониры» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч в АПЛ «Арсенал» сыграет в воскресенье, 13 декабря. В гости к ним пожалует «Бёрнли».

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