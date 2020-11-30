«Арсенал» уволил Эмери ровно год назад. У Артеты результаты ещё хуже

29 ноября 2019 года «Арсенал» уволил Унаи Эмери. Исполняющим обязанности стал Фредди Юнгберг, а через три недели лондонцы переманили из штаба «Ман Сити» Микеля Артету.

На момент увольнения Эмери «Арсенал» занимал восьмое место в АПЛ после 13 туров. На очко отставал от пятого и на 10 опережал зону вылета. Ровно через год дела ещё хуже: команда идёт на 14-м месте в таблице. То есть его результаты ещё хуже, чем у Эмери, когда его уволили. Нужно ли увольнять Артету? Нет. Это может показаться противоречием, поэтому давайте разбираться.

«Арсенал» на самом деле хуже, чем при Эмери?

Во-первых, место в таблице и результаты нуждаются в контексте. Да, у Эмери было больше очков. Но и больше сыгранных матчей, а в среднем их результаты с начала сезона до 29 ноября не отличаются, если смотреть на график набора очков. 1,38 балла за игру года назад, 1,3 – сейчас. Это одинаково ужасно и никуда не годится. Добавим к АПЛ Лигу Европы: к этому моменту Эмери провёл пять матчей в групповом турнире, набрал 10 очков. Артета провёл четыре матча, набрал 12. Это не то чтобы спасает сезон, но добавляет в чёрную картину несколько светлых мазков.

«Арсенал» очень плох. У Артеты не получается доминировать Но есть и хорошие новости.

Результаты не всегда коррелируют с качеством игры, поэтому я на всякий случай уточню: сейчас «Арсенал» действительно играет плохо. Команда наносит в среднем девять с половиной ударов за матч. Это не зона вылета, но почти: 15-е место. Пропущенных ударов больше (12,4) и если бы не сейвы Бернда Лено, то в данный момент всё могло быть даже хуже. За 10 матчей он отбил 29 ударов: больше всех из исторической «большой шестёрки» и больше всех вратарей из верхней половины таблицы, кроме Шмейхеля и Маккарти. Другими словами, Лено приходится работать, как вратарям маленьких команд.



В кризисной ситуации недостатки мог бы замаскировать Пьер-Эмерик Обамеянг. В прошлом сезоне он забивал сложные голы из неопасных ситуаций и сыграл огромную роль в победе в Кубке Англии.

Сейчас Обамеянг так же ужасен как вся команда. Он не выглядит лидером: не берёт на себя игру, не принимает сложные решения, забил столько же голов, сколько 22-летний новичок, центральный защитник Габриэл Магальянеш.



Других лидеров нет. Николя Пепе продолжает быть второй самой бессмысленной тратой 80 млн евро в истории (после Кепы Аррисабалаги), Виллиан играет как Виллиан, который получил новый контракт, а когда-то топовый нападающий Александр Ляказетт последний раз демонстрировал высокий уровень на отрезке хотя бы в два месяца, ну, примерно летом.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Можно долго перечислять недостатки «Арсенала», но этого уже достаточно, чтобы признать, что результаты команды соответствуют качеству игры. И всё-таки есть одна причина, по которой сравнивать Артету и Эмеру не совсем уместно.

Ключевое отличие ситуации Артеты от ситуации Эмери

К моменту увольнения Эмери перепробовал в «Арсенале» всё, что мог. И ни к чему не пришёл: тасовал состав в рандомном порядке, медлительность игроков поражала, а любые задумки по расположению игроков нивелировались плохим командным движением. У Артеты всё по-другому.

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.

С самого начала он делал не то, зачем пришёл. Тренер, который играл у Арсена Венгера и сформировался в штабе Гвардиолы, естественно, пришёл ставить контроль мяча и прессинг с высокой линией защиты. Но когда познакомился с командой, резко передумал. Все его решения с тех пор были компромиссными – направленными на то, чтобы замаскировать противоречия разношёрстного состава, которому трудно подобрать единый стиль игры.



Результатом стал «Арсенал», который больше владеет мячом у своих ворот, чем у чужих. Даже в концовке прошлого сезона, во время лучшего по результатам отрезка при Артете (7 побед в 10 матчах чемпионата и Кубка) команда не показывала зрелищный футбол, а закрывала игру в обе стороны и рассчитывала, что лучше реализует полумоменты.



Такой стиль вызван особенностями игроков. Себальос и Джака – качественные полузащитники для контроля мяча, но лучше не заставлять их бегать. Поэтому, чтобы не разбивать команду надвое, Артете пришлось отказаться от высокого прессинга. Контроль мяча был целью, но только на своей половине поля. Это провоцировало соперников на прессинг, а затем бросать в коридоры Обамеянга. То есть «Арсенал» сочетал владение мячом с редкими вертикальными атаками. Создавал немного, но забивал благодаря отличной эффективности в штрафной, а оборонялся не столько качеством, сколько количеством.



Сейчас мы видим тот же стиль, но его исполнение стало хуже. Удивительная медлительность игроков как будто возвращает во время позднего Эмери. «Арсенал» даже при самом осторожном владении не может исключить моменты у собственных ворот, а к чужим подходит редко, а бьёт ещё реже. Но повторюсь: это по-прежнему не та команда, которую пытается сделать Артета.

Почему Артете нужно дать время

У любого тренера «Арсенала» традиционно мало возможностей на трансферном рынке, а те, что есть, иногда используются необъяснимо. Но единственный дорогой трансфер этого межсезонья выглядит очень многообещающе. Томас Парти – игрок, который не только быстро работает с мячом, но и быстро бегает. Он занимает на поле больше пространства, чем любой другой полузащитник и замаскирует общую нехватку подвижности команды. С ним «Арсенал» сразу перестанет ощущать в меньшинстве в каждом эпизоде. Парти – ключ к стилю, который нужен Артете.



С момента перехода Парти вышел с первых минут в четырёх матчах. Два «Арсенал» выиграл: в гостях у «МЮ» в чемпионате и в гостях у «Рапида» в Лиге Европы. Один проиграл: дома «Лестеру» при тотальном невезении («Арсенал» в два раза чаще бил, а по ударам из штрафной счёт 9:2). А в ещё одном Парти получил травму, а потом «Арсенал» развалился и был дома разгромлен «Астон Виллой».

Желание Артеты ускорить игру абсолютно логично. Это позволит играть менее осторожно и отправлять в атаку больше игроков (независимо от формальной расстановки). Пока Парти травмирован, а Мохамед Эль-Ненни не может играть из-за бессимптомного коронавируса, команда при любом тренере обречена на безыдейный футбол.



Не факт, что один игрок, тем более на позиции, которая не предполагает большого количества голов и голевых передач, сделает всю команду радикально лучше. Но Артета заслужил хотя бы шанс попробовать. Он добился преображения команды, когда пришёл. Отказался от своего видения ради игрового баланса. Уговорил Обамеянга подписать новый контракт. Мгновенно встроил в команду Габриэла Магальянеша. Выиграл трофей.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Менять тренера сейчас – значит, рассчитывать на какой-то эмоциональный всплеск игроков, а не на поступательное развитие проекта. Артета на каком-то этапе заставил эту разбалансированную медленную команду прыгнуть выше головы, чтобы удержаться на другом уровне постоянно нужно время и нужны большие перемены в составе. Парти – это только первый правильный шаг. Прежде, чем увольнять тренера, которому он нужен, нужно хотя бы дать Томасу поиграть. А превратиться в Эмери Артета ещё успеет.