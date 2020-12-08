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Сергей Юран: соперники понимают, что сборная России — команда, которую можно обыгрывать

Сергей Юран: соперники понимают, что сборная России — команда, которую можно обыгрывать
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Мы уже много раз расценивали и смотрели жеребьёвки, когда попадались, как мы привыкли говорить, слабые соперники, сильные. Но это ни о чём не говорит. Хорватия, Словения, Словакия — непростая группа, скажу так. Вроде, поколение у хорватов уже сходит, но всё-таки это игры за право попасть на чемпионат мира. Будет непросто, но всё зависит от нас.

Соперники тоже ведь смотрят и анализируют группу. Они понимают, что сборная России — не фаворит, команда, которую можно обыгрывать. Да и Кипр с Мальтой могут сюрприз преподнести. Нашей сборной нужно отталкиваться от себя. Назову это группу средне-тяжёлой», — приводит слова Юрана Rusfootball.

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