«История». Пресс-служба «Барселоны» напомнила о противостоянии Месси и Роналду

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала картинку с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду, напомнив о противостоянии форвардов в преддверии встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«История. Криштиану Роналду и Лео Месси» — гласит подпись «Барселоны» к публикации в «Твиттере» с изображением форвардов, на которой португалец представлен в форме «Ювентуса», а позади, в отражении в зеркале, в экипировке мадридского «Реала». Отметим, что на зеркале с отражением Месси присутствует аббревиатура GOAT (the Greatest Of All Time) — величайший всех времён, а рядом расположены коробки с названиями «Голы Месси» и «Воспоминания о классико».

Встреча «Барселона» — «Ювентус» состоится завтра, 8 декабря. Начало – 23:00 мск.

Напомним, что «Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.