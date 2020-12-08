«История». Пресс-служба «Барселоны» напомнила о противостоянии Месси и Роналду

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала картинку с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду, напомнив о противостоянии форвардов в преддверии встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
«История. Криштиану Роналду и Лео Месси» — гласит подпись «Барселоны» к публикации в «Твиттере» с изображением форвардов, на которой португалец представлен в форме «Ювентуса», а позади, в отражении в зеркале, в экипировке мадридского «Реала». Отметим, что на зеркале с отражением Месси присутствует аббревиатура GOAT (the Greatest Of All Time) — величайший всех времён, а рядом расположены коробки с названиями «Голы Месси» и «Воспоминания о классико».
Встреча «Барселона» — «Ювентус» состоится завтра, 8 декабря. Начало – 23:00 мск.
Напомним, что «Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.
- 8 декабря 2020
-
04:06
-
03:45
-
03:25
-
03:05
-
02:55
-
02:40
-
02:20
-
02:06
-
01:56
-
01:36
-
01:33
-
00:52
-
00:51
-
00:29
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:02
-
22:53
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:04
-
22:02
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:39
-
21:37