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Арбитр Хусаинов: десятое место «Рубина» в РПЛ — это недоработка Слуцкого

Арбитр Хусаинов: десятое место «Рубина» в РПЛ — это недоработка Слуцкого
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о выступлениях казанского «Рубина» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Конечно, 10-е место «Рубина» — это недоработка Слуцкого. Состав казанского клуба явно сильнее, чем это отражается в турнирной таблице. В такой молодой команде, как «Рубин», только тренер может держать игровую дисциплину. Глупые удаления и пенальти — это недоработка Слуцкого. Он может найти кучу оправданий, но надо как-то заставлять игроков, если они не выполняют указания.

Я бы не стал говорить, что у Слуцкого не получится в «Рубине». Он по шажочку выстраивал ФК «Москва» и «Крылья Советов». Его умение не могло куда-то пропасть. Достичь стабильности можно только при целеустремленной и командной игре. Современные игроки не слышат тренера, в телефончиках и гаджетах сидят. Наверное, Слуцкому нужно время, чтобы перестроиться с европейского футбола на наш», — приводит слова Хусаинова сайт телекомпании «Новый Век».

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