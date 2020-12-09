«Севилья» одержала уверенную победу в матче с «Ренном»

В Ренне завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ренн» на стадионе «Роазон Парк» потерпел поражение в матче с «Севильей». Встреча закончилась со счётом 3:1.

На 32-й минуте матча счёт открыл Жюль Кунде. Уже в компенсированное время первого тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество гостей. Он же забил третий мяч на 81-й минуте. Французский клуб сумел сократить отставание в счёте на 86-й минуте, когда Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти.

«Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы E, набрав 13 очков. «Челси» завершил выступление на первом месте (14). «Краснодар» стал третьим (5), а «Ренн» замкнул турнирную таблицу (1).

Российский клуб продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.