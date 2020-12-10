Шварц отреагировал на просьбу Степашина сыграть с «Зенитом» первым номером

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».



«В субботу ждём сложной игры. Столкнёмся со сложным соперником. Мы должны организованно сыграть в обороне и храбро провести этот матч.



Степашин (член совета директоров «Динамо». — Прим. «Чемпионата») сказал, чтобы с «Зенитом» играли первым номером? Понимаю, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство. Мы это ценим. «Зенит» — хорошая команда. Будет важно находить свободные зоны и играть агрессивно в обороне. Нужно играть так, как мы играли последнюю неделю, заполнять свободные зоны. В субботу нам предстоит встретиться с мастеровитой командой», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Зенит», набрав 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Спартак». В свою очередь «Динамо» (30) располагается на четвёртой строчке.