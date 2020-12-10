Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как выпивал с Вайссом и едва не порвал «кресты»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как выпивал с бывшим главным тренером «Сатурна» Владимиром Вайссом и едва не порвал «кресты».



«Когда второй раз полетел в Словакию лечить «кресты», Вайсс был со мной: еду от жены привозил, постоянно навещал меня, на массажи отвозил. Я стеснялся тогда: как так с тренером неформально общаться, а это просто европейский подход, хорошо, что с годами мы тоже к нему пришли.



Только этот подход чуть и не сгубил. В аэропорту, когда улетал после второй операции, вместе с Вайссом и его компанией распили сливовицу. Ну, неудобно отказываться, а они серьёзно к делу подошли – даже слишком серьеёзно. Уже лететь, а я встаю и чувствую, что очень хороший. Сделал пару шагов и то ли поскользнулся, то ли оступился, но очень опасно упал. Думал, что крест ещё раз порвал, но обошлось. Это урок и мне, и всем на будущее – когда восстанавливаешься, режим надо вдвойне соблюдать, иначе все можно начать сначала. Или вообще закончить», — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

Ребров — о приметах: кто-то перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко