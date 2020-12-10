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Сергей Семак: нужно в каждом матче выкладываться на 100 процентов, играть на победу

Сергей Семак: нужно в каждом матче выкладываться на 100 процентов, играть на победу
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«К сожалению, сказать, что лазарет «Зенита» опустел, нельзя. Есть проблемы, и в любом случае в полном составе, я думаю, мы не сыграем. У «Динамо» новый тренер, это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

Думаю, не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы из домашних и выездных матчах. Не так много Шварц работает с «Динамо», поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка пока небольшая выездных матчей.

Быть в тройке лидеров – это всегда мотивация. Хороший уровень конкуренции, многие команды стараются быть наверху, и это хорошо. Нужно играть, выкладываться на сто процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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