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Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Месси

Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Месси
Футбол / Испания 0

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец во время межсезонья говорил о желании покинуть каталонский клуб. Предполагается, что главными претендентами на Месси являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы они уважали нас. Для меня Месси является игроком «Барселоны». К этому клубу мы относимся с уважением. Поэтому мы не можем сейчас говорить о возможном подписании Месси», — цитирует Аль-Хелайфи RMC.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. Сообщалось, что Месси перейдёт в «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2021 года.

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