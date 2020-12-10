Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец во время межсезонья говорил о желании покинуть каталонский клуб. Предполагается, что главными претендентами на Месси являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
«Мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы они уважали нас. Для меня Месси является игроком «Барселоны». К этому клубу мы относимся с уважением. Поэтому мы не можем сейчас говорить о возможном подписании Месси», — цитирует Аль-Хелайфи RMC.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. Сообщалось, что Месси перейдёт в «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2021 года.
- 10 декабря 2020
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