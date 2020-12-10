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Определились соперники молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021

Определились соперники молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

Состоялась жеребьёвка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2021 года. Сборная России попала в группу C. Соперниками российской сборной будут Исландия, Франция и Дания.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

Матчи групповой стадии будут проходить с 24 по 31 марта. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в турнирной таблице группы. Турнир будет проходить в Словении и Венгрии.

Сборная России вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в своей отборочной группе. Россияне набрали 23 очка и на три очка опередили сборную Польши, занявшую второе место. В молодёжном чемпионате Европы Россия не участвовала с 2013 года.

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