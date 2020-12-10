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Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России

Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России
Футбол / Сборная России 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своим мнением об итогах жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России.

«Надо решать задачу выхода из группы. Для этого надо серьёзно готовиться к каждому матчу, проходных игр не будет. Если рассуждать, повезло ли нам с группой, то надо понимать, что сейчас об этом сложно сказать. Только накануне матчей можно об этом говорить, так как важно, в каком состоянии команды подойдут к конкретной игре. Будут ли они в форме, будут ли ключевые игроки. Есть такие команды, как Германия, Испания, Франция, для которых неучастие каких-то игроков в играх не будет катастрофой, потому что у них есть запас прочности. В нашей же группе важно состояние сборных перед матчами, но простых соперников у нас нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сборная России попала в группу H. Соперниками России в этой группе будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

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