«Рейнджерс» и «Бенфика» ни разу не проиграли на групповом этапе Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА шотландский «Рейнджерс» обыграл польский «Лех». Встреча проходила на стадионе «ИНЕА — Мейски» в Познани и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В первом тайме гол забил нападающий «Рейнджерс» Седрик Иттен, во втором тайме преимущество гостей увеличил Янис Хаджи.
В параллельном матче бельгийский «Стандард» сыграл вничью с португальской «Бенфикой». Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» в Льеже и завершилась со счётом 2:2.
«Рейнджерс» набрал 14 очков и занял первое место в турнирной таблице группы D. «Бенфика» (12) оказалась на втором месте. Обе команды ни разу не проиграли на групповом этапе турнира. «Стандард» (4) и «Лех» (3) заняли третье и четвёртое места соответственно.
- 10 декабря 2020
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