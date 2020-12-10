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«Рейнджерс» и «Бенфика» ни разу не проиграли на групповом этапе Лиги Европы

«Рейнджерс» и «Бенфика» ни разу не проиграли на групповом этапе Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА шотландский «Рейнджерс» обыграл польский «Лех». Встреча проходила на стадионе «ИНЕА — Мейски» в Познани и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме гол забил нападающий «Рейнджерс» Седрик Иттен, во втором тайме преимущество гостей увеличил Янис Хаджи.

В параллельном матче бельгийский «Стандард» сыграл вничью с португальской «Бенфикой». Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» в Льеже и завершилась со счётом 2:2.

«Рейнджерс» набрал 14 очков и занял первое место в турнирной таблице группы D. «Бенфика» (12) оказалась на втором месте. Обе команды ни разу не проиграли на групповом этапе турнира. «Стандард» (4) и «Лех» (3) заняли третье и четвёртое места соответственно.

Лига Европы. Группа D. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
0 : 2
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Иттен – 31'   0:2 Хаджи – 72'
Лига Европы. Группа D. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Раскин – 12'   1:1 Эвертон – 16'   2:1 Тапсоба – 59'   2:2 Пицци – 67' (пен)
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