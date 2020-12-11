«Динамо» Загреб — ЦСКА: Бистрович отыграл один мяч

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил гол в матче с загребским «Динамо». Счёт — 3:1 в пользу хорватской команды, идёт второй тайм.

Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА проходит на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистенты — Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.



Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб во 2-м круге Лиги Европы закончился со счётом 0:0.



«Динамо» Загреб, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу. Хорватский клуб уже гарантировал себе выход в следующий раунд турнира. ЦСКА замыкает турнирную таблицу (3) и даже в случае победы не сможет выйти в плей-офф.