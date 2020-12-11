«Тоттенхэм» обыграл «Антверпен», обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

В группе J состоялись матчи шестого тура. «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле обыграл бельгийский «Антверпен» со счётом 2:0. На 57-й минуте Винисиус Мораис открыл счёт, а на 71-й минуте Джованни Ло Чельсо забил второй мяч. Больше счёт в итоге так и не изменился, хотя обе команды создавали опасные моменты.

Благодаря этой победе, английский клуб занял первое место в турнирной таблице своей группы, набрав 13 очков. «Антверпен» также вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место (12).

В другом матче в этой группе австрийский ЛАСК обыграл «Лудогорец» со счётом 3:1. ЛАСК набрал 10 очков и завершил выступление в Лиге Европы на третьем месте. «Лудогорец» провалил турнир, не сумев набрать ни одного очка.