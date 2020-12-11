Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев перенёс операцию. Об этом сообщила жена российского хавбека Алана Мамаева.

«Операция прошла успешно, а главное вовремя. Выздоравливай родной», — написала Алана Мамаева в своём «инстаграме».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что Мамаев не выйдет на поле до конца года. После 17 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

32-летний Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух голов одной результативной передачи. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.