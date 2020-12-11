Павел Мамаев перенёс операцию
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев перенёс операцию. Об этом сообщила жена российского хавбека Алана Мамаева.
«Операция прошла успешно, а главное вовремя. Выздоравливай родной», — написала Алана Мамаева в своём «инстаграме».
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что Мамаев не выйдет на поле до конца года. После 17 туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
32-летний Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух голов одной результативной передачи. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.
Мамаев рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:50
-
02:31
-
02:18
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
01:13
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:21
- 10 декабря 2020
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:50
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам