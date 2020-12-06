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Карпин: Мамаев до конца года не сыграет

Карпин: Мамаев до конца года не сыграет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренере «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Уфой» (0:1) рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.

«Неудачный отрезок во втором тайме объясню нашей игрой, нашей неактивностью и нашим спадом в какой-то момент. Удаление Бабурина? Честно говоря, не видел, что произошло и кто там вообще был. Поэтому даже не думал об этом. Сможет ли Мамаев выйти на поле до конца года? Мамаева не увидим в этих двух турах», — сказал Карпин в видео, выложенном на YouTube-канале «Ростова».

«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 12 декабря, а «Ростов» на следующий день в Грозном проведёт матч с «Ахматом».

Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче с «Уфой»
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