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«ПСЖ» сделает новое предложение по Деле Алли в январе

«ПСЖ» сделает новое предложение по Деле Алли в январе
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли по-прежнему может перебраться во Францию, несмотря на неудачные попытки «Пари Сен-Жермен» заполучить его осенью.

Как сообщает Daily Mail, парижский клуб по-прежнему намерен подписать 24-летнего футболиста и попытается сделать это в зимнее трансферное окно. При этом в «ПСЖ» считают, что на этот раз «шпоры» будут готовы расстаться с Деле, и настроены позитивно насчёт потенциальной сделки.

Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» хотел арендовать Алли, однако «Тоттенхэм» отклонил два предложения. В каком формате может состояться переход в январе, издание не уточняет.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл всего 2 матча в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Видео гола Алли «Норвичу» в январе этого года:

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