Почеттино назвал игроков, которых хочет видеть в «Реале» в случае прихода в клуб

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, который имеет шансы возглавить мадридский «Реал», назвал имена футболистов, которых хочет видеть в стане «сливочных».

Как сообщает Mundo Deportivo, в случае прихода в испанский гранд специалист планирует подписать нападающего «шпор» Гарри Кейна, хавбека лондонцев Деле Алли, а также форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Почеттино хорошо знает Кейна и Алли, с которыми работал в «Тоттенхэме». Для «Реала» это является проблемой, так как клуб переживает непростые времена из-за кризиса на фоне пандемии.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. «Реал», набрав в 5 матчах 7 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» с 20 очками находится на 3-м месте.