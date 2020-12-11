Эрик Бикфалви: мыслей о том, что останусь в «Урале» надолго, не было

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, задумывался ли он о том, чтобы остаться в Екатеринбурге надолго.
«Если честно, то футболисты никогда об этом не задумываются. У нас такой вид спорта, где всё быстро может поменяться. Сегодня ты здесь, завтра в другой команде. Поэтому мыслей таких не было.
Мне нравится здесь. В Екатеринбурге есть всё, что необходимо моей семье, это очень важно для меня. Ну, и есть все возможности для меня как для футболиста, хорошая команда. И, что интересно, в городе очень много профессиональных команд в разных видах спорта: и хоккей, и волейбол, и баскетбол, мини-футбол. И, соответственно, много хороших спортсменов.
Квартиру – арендую. Были мысли о том, чтобы не тратить деньги и купить уже своё жильё. Но в начале нашего разговора я уже сказал, что в футболе всё очень быстро меняется. Можно быть в команде два-три-четыре сезона, если тебе комфортно. А могут обстоятельства сложиться так, что придётся переезжать. Поэтому в Екатеринбурге снимаем квартиру», — цитирует Бикфалви «Областная газета».
- 11 декабря 2020
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