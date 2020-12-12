Федотов: Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Ротора» и удалять Микелтадзе

Российский судья Игорь Федотов разобрал эпизод в матче 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа». На 69-й минуте мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».
«Казарцев должен был назначить пенальти в ворота «Ротора» и показать их игроку жёлтую, которая стала бы второй. Это очевидный момент: игрок выставлял в сторону руку, мяч летел в створ – нужно было назначать 11-метровый. Но Казарцев думал о чем-то другом.
Что касается второй жёлтой Морозову, то здесь всё по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Уфа» набрала 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».
- 12 декабря 2020
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