Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: составы команд на матч 12-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: составы команд на матч 12-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромич Альбион» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Крафт, Кларк, Хэйден, Льюис, Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Ритчи, Уилсон, Жоэлинтон.

Запасные: Ленгли, Йедлин, Хендрик, М. Лонгстафф, Мёрфи, Кэрролл, Гейл.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Аджайи, О'Ши, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Филлипс, Кровинович, Робинсон, Ахирни-Грант.

Запасные: Баттон, Кипре, Гиббз, Диангана, Гросицки, Ливермор, Остин.

«Сороки» набрали 13 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дрозды» (6) — на 19-м месте.

Проморолик к матчу «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020