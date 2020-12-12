«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромич Альбион» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Крафт, Кларк, Хэйден, Льюис, Ш. Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Ритчи, Уилсон, Жоэлинтон.
Запасные: Ленгли, Йедлин, Хендрик, М. Лонгстафф, Мёрфи, Кэрролл, Гейл.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Аджайи, О'Ши, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Филлипс, Кровинович, Робинсон, Ахирни-Грант.
Запасные: Баттон, Кипре, Гиббз, Диангана, Гросицки, Ливермор, Остин.
«Сороки» набрали 13 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дрозды» (6) — на 19-м месте.
Проморолик к матчу «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»
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