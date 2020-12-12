Игрок «Сочи» ударил помощника Доменико Тедеско после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.
«Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде встретятся с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.
- 12 декабря 2020
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