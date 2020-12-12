«Эвертон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Челси» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Аллан, Дукуре, Айуоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запасные: Ольсен, Кенни, Бернард, Дэвис, Гомеш, Гордон, Тосун.
«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Хаверц, Ковачич, Вернер, Жиру.
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Анджорин, Гилмор, Абрахам.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.
Проморолик к матчу «Эвертон» — «Челси»
- 12 декабря 2020
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