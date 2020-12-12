Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Челси» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Аллан, Дукуре, Айуоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Ольсен, Кенни, Бернард, Дэвис, Гомеш, Гордон, Тосун.

«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Хаверц, Ковачич, Вернер, Жиру.

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Анджорин, Гилмор, Абрахам.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.

Проморолик к матчу «Эвертон» — «Челси»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020