«Бавария» спаслась от проигрыша в матче с «Унионом»

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счётом 1:1.

На 4-й минуте матча счёт открыл полузащитник берлинской команды Гриша Прёмель, ассистировал ему защитник Кристофер Триммель. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, голевую передачу отдал хавбек Кингсли Коман.

«Бавария» набрала в 11 матчах 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (17) располагается на шестом месте. «Байер» (22) в случае победы в матче с «Хоффенхаймом» обгонит «Баварию» в таблице.