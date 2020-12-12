«Бавария» спаслась от проигрыша в матче с «Унионом»
В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счётом 1:1.
На 4-й минуте матча счёт открыл полузащитник берлинской команды Гриша Прёмель, ассистировал ему защитник Кристофер Триммель. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, голевую передачу отдал хавбек Кингсли Коман.
«Бавария» набрала в 11 матчах 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (17) располагается на шестом месте. «Байер» (22) в случае победы в матче с «Хоффенхаймом» обгонит «Баварию» в таблице.
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