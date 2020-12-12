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«Бавария» спаслась от проигрыша в матче с «Унионом»

«Бавария» спаслась от проигрыша в матче с «Унионом»
Футбол / Германия 0

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счётом 1:1.

На 4-й минуте матча счёт открыл полузащитник берлинской команды Гриша Прёмель, ассистировал ему защитник Кристофер Триммель. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, голевую передачу отдал хавбек Кингсли Коман.

«Бавария» набрала в 11 матчах 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Унион» (17) располагается на шестом месте. «Байер» (22) в случае победы в матче с «Хоффенхаймом» обгонит «Баварию» в таблице.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
12 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Прёмель – 4'   1:1 Левандовски – 67'
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