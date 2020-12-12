Сульшер: это был наш лучший матч с «Сити» с тех пор, как я стал главным тренером «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).
«Сегодня состоялся наш лучший матч с «Манчестер Сити» с тех пор, как я стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Не лучший результат, но лучшее качество игры.
Это была жёсткая игра. Я знаю, что в прошлом сезоне мы несколько раз обыгрывали их, но это были абсолютно другие матчи. Сегодня встречались две хорошие команды. Тактически мы знали, что они создадут нам некоторые проблемы, но в обороне мы были превосходны. Я в восторге от сегодняшней игры в обороне. Однако в атаке мы создали не так много, как хотелось бы.
Может быть, у «Сити» было больше опасных моментов, но в итоге все должны быть довольны ничьей», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.
- 12 декабря 2020
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