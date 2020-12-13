Бензема стал рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди иностранцев

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей среди иностранцев.
Бензема вышел в стартовом составе на игру 13-го тура Ла Лиги с «Атлетико». Этот матч стал для 32-летнего футболиста 528-м в составе мадридского клуба. Француз побил рекорд экс-защитника «сливочных» бразильца Роберто Карлоса по числу матчей за «Реал» среди иностранцев (527). Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
Ранее мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов из группы. В 6-м туре Лиги чемпионов «сливочные» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0 и заняли первое место в квартете B. Благодаря этому «Реал» оформил рекордный 29-й выход из группы в ЛЧ (включая вторые групповые этапы, проводившиеся с 1999 по 2003 год).
В матче с «Боруссией» Бензема забил 50-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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