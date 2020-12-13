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«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 69-й минуте встречи, единственный гол забил полузащитник молодёжной команды «Спартака» Владислав Шитов.

Московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России сезон-2020/2021. Тульский «Арсенал» (14) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 29 очков в 13 матчах «Краснодар». В следующем туре молодёжного первенства России «Спартак» сыграет с «Динамо», а тульский «Арсенал» проведёт матч с «Ростовом».

Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 0
Арсенал-мол.
Тула
1:0 Шитов – 69'
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