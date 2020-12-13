«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче молодёжного первенства России
В матче 14-го тура молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Во втором тайме, на 69-й минуте встречи, единственный гол забил полузащитник молодёжной команды «Спартака» Владислав Шитов.
Московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России сезон-2020/2021. Тульский «Арсенал» (14) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 29 очков в 13 матчах «Краснодар». В следующем туре молодёжного первенства России «Спартак» сыграет с «Динамо», а тульский «Арсенал» проведёт матч с «Ростовом».
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