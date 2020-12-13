Леонид Слуцкий: у «Рубина» не было простых матчей. И не будет

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).



«Ожидали, что будет сложный матч. У нас и не было простых матчей. И не будет. К тому же сложные погодные условия. Накладывает отпечаток и конец сезона. Плюс разное состояние игроков. Кто-то возвращается в общую группу, кто-то выбывает. Такой соперник ещё — им нечего терять. Они понимают, что это их шанс. Такие матчи всегда тяжёлые.



Что касается отменённого пенальти в наши ворота, то был уверен, если судья пойдет смотреть эпизод, он изменит решение. Видел эпизод с его места. Видел биомеханику эпизода и был уверен, что пенальти отменят», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».