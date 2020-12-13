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Валерий Баринов: Кикнадзе утверждал, что всё принимает на себя. Может, на грудь принял

Валерий Баринов: Кикнадзе утверждал, что всё принимает на себя. Может, на грудь принял
Футбол / РПЛ 0

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о поражении «железнодорожников» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

«Ключевой момент сегодняшнего матча – 31 мая 2020 года. Тогда были заложены поражения 1:5 и 0:5. Ну, реализовал бы Миранчук пенальти – забили бы больше? Побежали бы – ещё бы получили. Райкович… откуда это вылезло? Отдали Кверквелию только потому, что он поддерживал Сёмина. Тот из Сабы сделал футболиста экстра-класса, а вместе него взяли это недоразумение. У меня нет слов. Одни мысли, и те неприличные. В основном непечатная лексика.

После такого матча Николич должен сказать: «Не могу, не получается» — после чего уйти. Руководство-то не уйдёт, там присосались к этому пирогу, как клопы. Мещеряков то уходит, то нет, говорит, что у них полное доверие к Николичу. Видим. А Кикнадзе утверждал, что всё принимает на себя. Может, на грудь принял. Сказал: «Я отвечаю за всё» — так ответь. Встань и тихонечко уйди, прикрывшись шляпой и маской. А кишка-то тонка.

В Лиге чемпионов тоже ничего хорошего не было у «Локомотива». Вы ещё скажите, что они так же играли, как при Сёмине с «Ювентусом». Приехал «Зальцбург», побежал – и всё. В конце прошлого сезона как удержали второе место? Избили детей из «Ростова», а «Краснодар» сам остановился», — цитирует Баринова «ВсёПроСпорт».

Николич — о 0:5 от «Краснодара»: статистика матча ничего не значит
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