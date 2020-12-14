«Лион» одержал победу в матче с «ПСЖ» и обошёл парижан в турнирной таблице

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 14-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» на своём поле принимал «Лион».

Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч на 35-й минуте забил Тино Кадвере. Парижане так и не смогли отыграться, хотя и владели территориальным преимуществом.

«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).

Турнирная таблица французской Лиги 1.

В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Лорьян», а «Лион» на своём поле сыграет с «Брестом».