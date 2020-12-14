Гарай и Фарфан вошли в список лучших свободных агентов для подписания в январе

В список из 11 игроков, которые являются лучшими свободными агентами для подписания в предстоящее зимнее трансферное окно, вошли Джефферсон Фарфан и Эсекьель Гарай. Рейтинг составил портал Planet Football.

В список также вошли: Эурелио Гомес, Антонио Валенсия, Йозо Шимунович, Иван Стринич, Джек Уилшир, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа и Марио Манджукич.

36-летний нападающий Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с «железнодорожниками». Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

34-летний аргентинский центральный защитник Гарай выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» с 2014 по 2016 год. В составе питерцев игрок становился чемпионом России, обладателем Кубка и дважды – Суперкубка страны. С 2016 по 2020 год Гарай играл за испанскую «Валенсию».