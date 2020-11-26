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«Ливерпуль» отказался подписывать контракт с экс-защитником «Зенита» Гараем

«Ливерпуль» отказался подписывать контракт с экс-защитником «Зенита» Гараем
Футбол / Англия 0

Агенты аргентинского защитника Эсекьеля Гарая предложили «Ливерпулю» подписать их клиента, сообщает известный журналист Фабрицио Романо. В настоящее время 34-летний футболист является свободным агентом. Он остаётся без клуба с тех пор, как у него истёк контракт с «Валенсией». По данным источника, «Ливерпуль» отказался от сделки.

В настоящее время мерсисайдцы испытывают серьёзнейшие проблемы с составом. Из-за травм команда лишилась сразу нескольких игроков основного состава. Повреждения получил Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд. Лишь недавно после травм восстановились Жоэль Матип и Фабиньо.

Гарай до перехода в «Валенсию» выступал за «Зенит». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.

Экс-защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Ливерпуль» в качестве свободного агента
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