Сердар Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вошёл в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата России, сообщает сайт «История «Зенита».
Иранец вышел на замену во встрече 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), но за отведённое ему время успел забить очередной, 10-й мяч в сезоне-2020/2021. Этот гол стал для него 69-м в Премьер-Лиге. По этому показателю Азмун обогнал бывшего капитана «Зенита» Мигеля Данни. Войдя в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата России, Сердар единолично занимает второе место в таблице бомбардиров среди легионеров, уступая только члену клуба Федотова, экс-форварду ЦСКА Вагнеру Лаву (85). Практически половину голов Азмун забил в составе петербургского клуба.
В тройку лучших бомбардиров чемпионата России входят Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (129). Лучший из действующих игроков — Артём Дзюба (4-е место, 128 голов).
- 14 декабря 2020
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:17
-
13:09
-
12:53
-
12:44
-
12:20
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:50
-
11:27
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:36
-
10:07
-
09:42
-
09:35
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
06:26
-
05:52
-
05:22
-
04:50
-
04:40
-
04:22
-
04:05
-
03:41
-
03:19
-
02:59