Сердар Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вошёл в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата России, сообщает сайт «История «Зенита».

Иранец вышел на замену во встрече 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), но за отведённое ему время успел забить очередной, 10-й мяч в сезоне-2020/2021. Этот гол стал для него 69-м в Премьер-Лиге. По этому показателю Азмун обогнал бывшего капитана «Зенита» Мигеля Данни. Войдя в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата России, Сердар единолично занимает второе место в таблице бомбардиров среди легионеров, уступая только члену клуба Федотова, экс-форварду ЦСКА Вагнеру Лаву (85). Практически половину голов Азмун забил в составе петербургского клуба.

В тройку лучших бомбардиров чемпионата России входят Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (129). Лучший из действующих игроков — Артём Дзюба (4-е место, 128 голов).