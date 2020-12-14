Гендиректор «Шахтёра» сравнил результаты команды в Лиге чемпионов с российскими клубами

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал выступления команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, украинцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Результат, который мы получили, очень значимый. Если оценивать групповую стадию по пятибалльной шкале мы должны поставить себе пятёрку. Мы должны сравнивать себя с себе подобными. С клубами, которые находятся в странах примерно того же уровня. Я думаю это клубы Восточной Европы. Если посмотреть сколько очков заработали все участники, которые играют, то «Краснодар» — 5 очков, «Локомотив» — 3, «Зенит» — 1, «Динамо» — 4, «Ференцварош» — 1, а «Шахтёр» — 8.



Когда это накладывается на уровень команд, которые были в их группах, и сравнив с нашими, вы увидите, что наша группа была самая сильная за всю историю выступлений «Шахтёра» в ЛЧ. Когда в течение игр группового турнира у нас полкоманды заболело коронавирусом, и в итоге с «Реалом» в первой игре вышли молодые ребята. Когда у вас нет половины состава, а результат нужен и он добивается, ребята его достигают. Фактически на базе «Реала». Это город в городе.



Если бы игроки «Реала» посмотрели на наши условия, где одно поле и пристройка 60 года, они бы задались вопросом: «Как это возможно?» Если сложить все факторы воедино, игрокам и тренерскому штабу нужно поставить пятёрку, потому что по большому счёту результат, которого добился «Шахтёр» — героический поступок», — цитирует Палкина сайт украинских телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».