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Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье ушёл из жизни в возрасте 73 лет, сообщает RMC Sport.

Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря. Причины смерти не уточняются.

Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

В бытность футболистом Улье, выступавший на позиции полузащитника, защищал цвета клубов из Англии и Франции.

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