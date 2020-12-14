Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье ушёл из жизни в возрасте 73 лет, сообщает RMC Sport.



Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря. Причины смерти не уточняются.



Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.



В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.



В бытность футболистом Улье, выступавший на позиции полузащитника, защищал цвета клубов из Англии и Франции.