Вдова Яшина отреагировала на признание супруга лучшим вратарём всех времён

Валентина Яшина, супруга легендарного советского голкипера Льва Яшина, прокомментировала признание мужа лучшим вратарём всех времён. Ранее французский журнал France Football назвал Яшина лучшим голкипером мира в истории.

«Очень приятно. Спасибо вам за сообщение. Молодёжь-то уже и не знает, 30 лет прошло, как он умер. Да и до этого он уже не играл. Наверное, благодаря таким новостям и стоит его помнить», — сказала Валентина Яшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Издание определяло победителя с помощью голосования. Наряду с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия). Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.

Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.