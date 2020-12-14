Василий Березуцкий рассказал, кого считает лучшими среди российских футболистов

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о провале российских клубов в еврокубках. В текущем сезоне лишь «Краснодар» сумел выйти в плей-офф Лиги Европы. «Ростов» и «Динамо» не смогли квалифицироваться в групповую стадию турнира. ЦСКА не смог выйти из группы в Лиге Европы, а «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.
«Причина провала? Причина одна. Просто можно искать ещё какие-то варианты. Но глобальная причина одна — потеря конкуренции. Наши футболисты становятся неконкурентоспособными. Такое происходит из-за каких-то ограничений. Всё равно средний уровень падает.
Топ-3 российских футболистов прямо сейчас? Головин и Миранчуки, наверное, так», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Василия Конова.
- 14 декабря 2020
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