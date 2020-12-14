Василий Березуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гончаренко

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Также Василий сообщил, что ему не предлагали стать главным тренером ЦСКА, когда Гончаренко на некоторое время уехал в Беларусь, взяв паузу в работе.
«Предлагали ли стать тренером ЦСКА? Не предлагали. Просто не предлагали. Кто-то что-то написал в СМИ.
Отношения с Гончаренко? Хорошие. Как со Слуцким или другие? Отношения у нас приятельские, дружеские. В принципе у меня со всеми такие отношения», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Василия Конова.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
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