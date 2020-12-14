Халк не перейдёт в «Вулверхэмптон» из-за изменения правил после Брекзита

«Вулверхэмптон Уондерерс» не сможет подписать контракт с бразильским форвардом Халком из-за изменившихся правил после Брекзита, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Athletic.

По данным издания, бразилец не сможет получить разрешение на работу в Великобритании. В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу с 1 января, любой игрок, который приезжает в клуб АПЛ, должен соответствовать ряду критериев.

Критерии включают в себя опыт выступления за сборную, количество матчей за предыдущий клуб и сила лиги, из которой переходит футболист. Так как последним клубом Халка является китайский «Шанхай СИПГ», он будет уступать большинству игроков из ведущих лиг мира. Кроме того, Халк не выступал за сборную Бразилии на протяжении четырёх лет.

Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ» и является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.

В 2016 году Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за € 55,8 млн. Он провёл за клуб 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.